POL-HS: Einbruch in Anlieferungsbereich eines Verbrauchermarkts

Erkelenz (ots) - Am 07. November (Dienstag) sprach ein bislang unbekannter Mann gegen 10 Uhr einen älteren Mann in der Kölner Straße auf Höhe einer Apotheke an. Der Fremde kannte den Vornamen des Seniors und auch dessen frühere Arbeitsstelle und berichtete, dass er ihn daher kennen würde. Im weiteren Gespräch gab der Unbekannte an, ein Ledergeschäft geerbt zu haben und dem 83-Jährigen daher drei Lederjacken sowie ...

