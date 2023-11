Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Arztpraxis

Zeugensuche

Geilenkirchen (ots)

Am Donnerstagmorgen (09. November) wurde ein Anwohner der Heinsberger Straße kurz nach Mitternacht auf laute Geräusche aufmerksam und beobachtete, wie drei männliche Personen zu Fuß von einer Arztpraxis aus in Richtung Martin-Heyden-Straße flüchteten. Die verständigten Polizisten stellten fest, dass die Unbekannten gewaltsam in die Räumlichkeiten der Praxis eingedrungen waren. Ob die Täter etwas erbeuteten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Ein Täter war etwa 20 bis 25 Jahre alt, zirka 180 Zentimeter groß und kräftig. Er trug eine helle Jacke, eine dunkle Hose und war mit einem Schal vermummt. Außerdem trug er eine Kopfbedeckung. Ein Komplize war 175 bis 180 Zentimeter groß und auch etwa 20 bis 25 Jahre alt. Er hatte eine schlanke Statur und trug eine weiße Hose sowie ein dunkles Oberteil. Auch er war vermummt und trug eine Kopfbedeckung. Der dritte Täter war zirka 17 Jahre alt und etwa 175 Zentimeter groß. Er war mit einem hellen Jogginganzug und Kopfbedeckung bekleidet und ebenfalls vermummt. Wer kann Angaben zur Identität der Täter machen? Hinweise werden an das Kriminalkommissariat der Polizei in Geilenkirchen erbeten, Telefon 02452 9200. Zudem können Sie Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg geben, oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell