POL-WI: Verkehrsunfall auf der A3 bei Idstein mit verletzten Personen und Landung des Rettungshubschraubers

Am späten Dienstagnachmittag des 11.04.2023 um 16:52 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall an dem eine Familie aus Limburg (Großeltern mit Enkelkindern) und ein deutscher Sattelzug beteiligt waren. Der Unfall ereignete sich auf der A3 Richtung Würzburg kurz vor der Anschlussstelle Idstein. Der 62-jährige Großvater fuhr zusammen mit seiner 64-jährigen Ehefrau und den beiden 4- und 6-jährigen Enkelkindern in ihrem PKW auf dem mittleren von drei Fahrstreifen. Der 47-jährige rumänische Staatsangehörige als Lenker des deutschen Sattelzuges fuhr auf dem rechten von drei Fahrstreifen. Aus ungeklärter Ursache fuhr der 62-jährige Großvater gegen den Auflieger des deutschen Sattelzuges. Beide Fahrzeuge blieben beschädigt auf dem rechten Fahrstreifen stehen. Die Insassen des PKW wurden durch den Unfall verletzt. Aufgrund der Unfallschilderungen wurde durch die Rettungsleitstelle ein Rettungshubschrauber sowie mehrere Rettungswagen und Löschzüge zur Unfallstelle entsandt. Aufgrund des Einsatzes des Rettungshubschraubers, der auch an der Unfallstelle landete, wurde die Richtungsfahrbahn Frankfurt für mehrere Minuten voll gesperrt. Die verletzten Insassen des PKW wurden schließlich durch einen Rettungswagen in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Der Rettungshubschrauber konnte nach wenigen Minuten die Unfallstelle ohne Patienten verlassen. An den Kraftfahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 12.500 Euro. Die Insassen des PKW wurden nach ersten Erkenntnissen nur leicht verletzt. Der Rückstau betrug zeitweise mehr als 10 Kilometer. Die Reifen des Aufliegers mussten vor Ort repariert werden, was schließlich um 20 Uhr erfolgreich beendet wurde.

