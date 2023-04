PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Unfallflucht mit Sattelzug unter Alkoholeinfluss

Wiesbaden (ots)

Am Sonntag, den 02.04.2023, gegen 17:30 Uhr wurde von mehreren Verkehrsteilnehmern ein bulgarischer Sattelzug gemeldet, der die A3 zwischen Bad Camberg und der AS Idstein Fahrtrichtung Frankfurt a.M. mit erheblichen Schlangenlinien befuhr. Zudem kam dieser Sattelzug am Ende der Baustelle bei Bad Camberg nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der rechten Schutzplanke. Doch anstatt anzuhalten setzte der 49-jährige bulgarische Fahrer die Fahrt unbeirrt fort. Als der Fahrer ca. 10 Kilometer weiter am Parkplatz Theißtal die A 3 verließ, konnte er von einer Streifen der Polizeiautobahnstation in Empfang genommen werden. Ein Alkoholtest bestätigte die Befürchtungen, dieser fiel mit fast zwei Promille deutlich aus.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 6000 Euro.

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell