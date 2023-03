PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person, Sattelzug prallt auf Sicherungsanhänger in Baustelle

VU-Zeit: Dienstag, 21.03.2023, 00:06 Uhr VU-Ort: Gemarkung Bad Camberg, A3, km 124,800, Köln-Frankfurt

ON 01 (Sattelzug) befährt zwischen den beiden Anschlussstellen Bad Camberg und Idstein den rechten Fahrstreifen der dreispurigen Autobahn und prallt mutmaßlich ungebremst auf den ebenfalls auf dem rechten Fahrstreifen abgestellten Sperranhänger, der angehangen an einen LKW vor einer Baustelle auf den dort gesperrten rechten Fahrstreifen hinweist. Durch den Aufprall wird das Sicherungsfahrzeug nach rechts in den angrenzenden Grünstreifen geschleudert und stürzt auf die Seite. Die Zugmaschine des Unfallverursachers knickt nach rechts ein und bleibt auf den Rädern auf dem rechten und mittleren Fahrstreifen stehen. Ein Dieseltank wird dabei aufgerissen, es läuft eine größere Menge Kraftstoff aus, ca. 300 Liter können durch die eingesetzte Feuerwehr aufgefangen werden. Der Sattelzug ist mit insgesamt 4 Tonnen Stückgut beladen. Der 53-jährige Sattelzugfahrer aus Heilbronn wird bei dem Unfall schwer verletzt (Bauchtrauma) und durch einen Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Gießen geflogen. Für die Bergung des umgestürzten Sicherungsfahrzeugs wird ein Abschleppdienst mit Kran angefordert. Bei dem Sattelzug bleiben alle Achsen intakt, so dass der Sattelzug durch den Abschleppdienst zusammenhängend weggezogen werden kann. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 200.000 Euro geschätzt. Die Autobahn wurde für die Bergungsmaßnahmen für ca. zweieinhalb Stunden in Fahrtrichtung Frankfurt voll gesperrt. Dadurch bildete sich ein Stau von ca. 5 km Länge.

