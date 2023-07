Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizisten beleidigt

Offenburg (ots)

Gestern Morgen kam es am Bahnhof in Offenburg zu mehreren Beleidigungen zum Nachteil der eingesetzten Beamten. Zunächst sollte eine 46-jährige deutsche Staatsangehörige in der Schalterhalle des Offenburger Bahnhofs polizeilich kontrolliert werden. Sie war den Beamten dadurch aufgefallen, dass sie lauthals herumschrie und sich auffällig verhielt. Während der Kontrolle kam es fortlaufend zu Beleidigungen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen erhielt die Dame aufgrund ihres Verhaltens sowie wegen fehlender Reiseabsichten einen Platzverweis für den Bahnhof Offenburg. Diesem kam sie nach, quittierte ihn allerdings mit einer weiteren Beleidigung gegenüber den eingesetzten Beamten.

