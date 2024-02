Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Falscher IT-Service-Mitarbeiter ergaunert Geld

Lindlar (ots)

Einen 77-Jährigen aus Lindlar hat die angebliche Reparatur seines Computers einen dreistelligen Betrag gekostet, die ein angeblicher Informatik-Service-Mitarbeiter von seinem Online-Konto abbuchen konnte.

Der Geschädigte saß am Mittwoch (14. Februar) an seinem PC, als eine Meldung auf dem Bildschirm erschien, in der es hieß, dass sein Rechner von einem Virus befallen sei und er eine eingeblendete Telefonnummer anrufen solle, um den Computervirus beseitigen zu lassen. Während des Telefonats fragte der angebliche Service-Mitarbeiter nach mehreren Bankdaten des Seniors. Als der Fremde am Telefon den 77-Jährigen aufforderte, zur Bank zu gehen und Geld abzuholen, merkte der Lindlarer, dass er einem Betrüger aufgesessen war und informierte die Polizei. Doch der Betrüger hatte schon ein paar Überweisungen getätigt.

So schützen Sie sich:

- Seriöse Unternehmen nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. - Geben Sie auf keinen Fall private Daten z.B. Bankkonto- oder Kreditkartendaten, oder Zugangsdaten zu Kundenkonten (z.B. PayPal) heraus. - Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell