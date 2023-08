Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Polizeieinsatz wegen Versammlungslagen

Gera (ots)

Gera. Am Montagabend (21.08.2023) führte der Inspektionsdienst Gera in der Zeit von 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr einen Polizeieinsatz durch. Hintergrund waren zwei zeitgleich stattfindende Versammlungslagen, eine aus dem politisch linken und eine aus dem politischen rechten Spektrum. Durch den Einsatz von Kräften der Landespolizeiinspektion Gera mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei konnte ein störungsfreier Verlauf der Versammlungen gewährleistet werden. An der Versammlungslage aus dem politisch linken Spektrum nahmen 50 Personen, an der aus dem politisch rechten Spektrum 400 Personen in der Spitze teil. Im Zuge der Einsatzmaßnahmen wurden keine Versammlungsteilnehmer und Polizeikräfte verletzt. Insgesamt wurden 27 Strafverfahren wegen Beleidigung und eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung sowie Körperverletzung aufgenommen. (TM)

