Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pedelecs aus Gartenhütte geklaut

Hückeswagen (ots)

Aus einer Gartenhütte haben Unbekannte am Wochenende (Samstag, 10. Februar, 17.00 Uhr bis Sonntag, 11 Uhr) in der Gardelenbergstraße zwei schwarze Pedelecs gestohlen. Um an die Pedelecs zu gelangen, mussten die Täter zunächst einen etwa 170 cm hohen Zaun überwinden. Anschließend zerstörten sie das Kabelschloss, mit dem die Räder an einem Bodenanker gesichert waren, und verschwanden mit ihrer Beute.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell