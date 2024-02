POL-GM: Blutprobe nach Verkehrsunfallflucht

Bergneustadt (ots) - Der 68-jährige Nümbrechter, der am 3. Februar (siehe https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65843/5706386) bei einem Verkehrsunfall in Bergneustadt-Pernze schwere Verletzungen davongetragen hat, ist in der Nacht von Freitag auf Samstag (9./10. Februar) im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen. Aus bisher ungeklärter Ursache war er mit seinem PKW in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem ...

