POL-GM: Kennzeichen von Tieflader gestohlen

Gummersbach (ots) - Aus einem unverschlossenen VW Golf stahlen unbekannte Täter in der Zeit von Samstag (10. Februar) bis Montag (12. Februar) eine Zulassungsbescheinigung. Das Auto stand in Hesselbach, an der Dorfstraße. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis Pressestelle ...

