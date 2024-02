POL-GM: Kennzeichen von Auto gestohlen

Bergneustadt (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (11./12. Februar) schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines geparkten VW Golf ein, der an der Kölner Straße in Bergneustadt stand. Erbeutet wurden verschiedene Dokumente. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis ...

mehr