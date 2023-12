Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Betäubungsmittel, Bargeld und Diebesgut: Wohnungsdurchsuchungen, Festnahmen und mehrere Untersuchungshaftbefehle

Ermittler der Polizei Hamm haben in den vergangenen Wochen vier Wohnungen durchsucht und fünf Männer festgenommen. Im Vorfeld gab es nach Ermittlungen jeweils konkrete Hinweise auf den Handel mit Betäubungsmitteln.

Entsprechende Beschlüsse wurden bei der Staatsanwaltschaft beantragt und durch das Amtsgericht angeordnet. Aufgrund von Folgeermittlungen werden aus ermittlungstaktischen Gründen erst jetzt die Ergebnisse zusammengefasst:

Am 7. November durchsuchten Ermittler des KK 2 eine Wohnung an der Sandstraße. Hier konnten eine geringe Menge Kokain und eine nicht geringe Menge Marihuana sowie Bargeld und ein Smartphone sichergestellt werden. Der 21-jährige Wohnungsinhaber wurde festgenommen.

Am 23. November durchsuchten die Kriminalbeamten gemeinsam mit Rauschgiftspürhund Scooter und seiner Diensthundeführerin eine Wohnung am Schlagenkamp. Als die Einsatzkräfte die Wohnung betraten, warf ein 41-jähriger Mann einen Stoffbeutel aus dem Fenster. Der Wurf wurde von einem Polizisten im Vorgarten beobachtet. Er nahm den Beutel gefüllt mit mehreren Konsumeinheiten Heroin und Streckmittel an sich. Insgesamt wurde eine nicht geringe Menge an Heroin und verschreibungspflichtigen Medikamenten sichergestellt. Weiterhin stellten die Beamten eine Druckluftpistole, zwei Gasdruckpistolen, eine Multifunktionsaxt und zwei Messer sicher. Der 41-Jährige wurde festgenommen.

In einer Wohnung an der Simonstraße trafen die Einsatzkräfte am 6. Dezember auf den verdächtigen 57-jährigen Wohnungsinhaber. Die Beamten stellten bei ihm eine geringe Menke Kokain, eine nicht geringe Menge Haschisch, ein Pfefferspray und einen fünfstelligen Bargeldbetrag sicher. Auch hier unterstützte Scooter seine zweibeinigen Kollegen. Der 57-Jährige wurde festgenommen.

Am 8. Dezember wurde ein Wohnung an der Phönixstraße durchsucht. Da im Vorfeld Hinweise auf eine mögliche Bewaffnung des 25-jährigen Wohnungsinhabers vorlagen, unterstützte ein Spezialeinsatzkommando die Hammer Polizisten. Neben dem 25-Jährigen trafen die Beamten auch auf seinen 18-jährigen Bekannten. Neben einer geringen Menge Kokain und verschreibungspflichtigen Medikamenten wurden ein Teleskopschlagstock, zwei Mobiltelefone und mutmaßliches Diebesgut aufgefunden und sichergestellt: ein Rennrad, ein Mountainbike, drei E-Scooter, ein Tablet und ein Notebook. Die beiden Männer wurden festgenommen und auf dem Präsidium vernommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden sie entlassen.

Gegen alle weiteren Personen ordnete das Amtsgericht Hamm die von der Staatsanwaltschaft beantragte Untersuchungshaft an.

Gegen alle Männer werden Strafverfahren u.a. wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln geführt.(hei)

