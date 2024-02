POL-GM: Tablet aus Auto gestohlen

Bergneustadt (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (11./12. Februar) montierten Kriminelle beide Kennzeichen von einem geparkten Toyota Aygo, der an der Straße "Herweg" in Bergneustadt stand. Es handelt sich um die Kennzeichen GM-ZK1609. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer ...

