Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Betzdorf für das Wochenende 24. - 26.02.2023

Betzdorf (ots)

Kirchen: Am Freitag, den 24.02.23 gegen 17:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der K 97 zwischen Kirchen Katzenbach und Brachbach, in dessen Folge zwei Personen schwer und zwei leicht verletzt wurden. Der Unfallverursacher kam mit seinem PKW auf regennasser Fahrbahn, wegen nicht angepasster Geschwindigkeit, ins Schleudern und kollidierte dabei mit einem entgegenkommenden PKW. Die verletzten Beteiligten wurden in das Krankenhaus Kirchen bzw. in das Jung-Stilling-Krankenhaus nach Siegen eingeliefert. Während der Unfallaufnahme war die K 97 voll gesperrt. An beiden PKW entstand Totalschaden.

Niederfischbach: Am frühen Samstagmorgen gegen 03:30 Uhr wurde durch eine Gruppe Jugendlicher in der Siegener Straße ein Garagentor aufgeschoben und aus dieser zwei Mountainbikes entwendet. Beide Fahrräder konnten im Nachgang aufgefunden und dem Eigentümer zurückgegeben werden. Die Täter flüchteten dabei in Richtung Niederndorf. Im weiteren Verlauf des Samstages wurde weiterhin ein Einbruch in eine Garage in der Konrad-Adenauer-Straße gemeldet. Aus dieser wurden nach Öffnung des Garagentores, eine Flasche Cola und eine Flasche Schnaps entwendet. Auch diese Tat, welche sich gegen 03:15 Uhr ereignete, kann der Gruppe Jugendlicher zugeordnet werden. Die Polizei in Betzdorf bittet in beiden Fällen um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02741 -9260.

Molzhain: Am Samstagmittag kam es auf der L 288 zu einem Verkehrsunfall in dessen Folge sich das Unfallfahrzeug auf winterglatter Fahrbahn wegen nicht angepasster Geschwindigkeit überschlug und auf dem Dach neben der Fahrbahn zum Liegen kam. Die alleinbeteiligte Fahrzeugführerin konnte durch eine Unfallzeugin aus ihrem Fahrzeug befreit werden und wurde leicht verletzt in das Krankenhaus Kirchen eingeliefert. Am PKW entstand Totalschaden.

