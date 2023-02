POL-PDNR: Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Dierdorf (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Dorfstraße in Dierdorf am 24.02.2023, konnten bei dem 24-jährigen Fahrzeugführer deutliche Auffallerscheinungen für vorangegangenen Drogenkonsum festgestellt werden. Im Rahmen einer richterlich angeordneten Fahrzeugdurchsuchung wurde Haschisch aufgefunden. Im Anschluss an die erforderliche Blutentnahme wurde dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein Pressestelle ...

