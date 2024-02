Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Werkzeuge aus Transporter gestohlen

Wipperfürth (ots)

Auf rabiate Weise haben Diebe in Wipperfürth-Peffekoven Werkzeuge aus einem als Handwerkerfahrzeug genutzten Kleintransporter gestohlen. Zwischen dem 7. und dem 13. Februar schnitten die Täter ein etwa 10 cm großes Loch in die Außenhaut einer Tür. Durch die Öffnung konnten sie den Schließmechanismus des so manipulieren, dass sie die Tür öffnen und diverse Werkzeugmaschinen stehlen konnten. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell