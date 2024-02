Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Trickbetrug mittels falschem Gewinnversprechen - Wohnungseinbruch - Arbeitsunfall - Verkehrsgeschehen

Aalen (ots)

Kirchberg an der Murr: Autofahrerin verletzt Fußgänger

Eine 75-jährige Skoda-Fahrerin bog am Dienstag gegen 13.30 Uhr von der Pfarrgartenstraße in die Burgstaller Straße ein. Zeitgleich querte dort ein Fußgänger die Fahrbahn, woraufhin die Autofahrerin zunächst hupte und mit ihren Armen Richtung des Fußgängers gestikulierte, ohne jedoch anzuhalten. Letztlich fuhr die Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug gegen das Bein sowie über den Fuß des querenden Fußgängers, der sich dabei leicht verletzte. Die Autofahrerin fuhr nach dem Vorfall weiter ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Gegen die 75-Jährige wurde ein Strafverfahren eingeleitet, wobei auch ihre Fahrerlaubnis vorläufig entzogen wurde.

Fellbach: Arbeitsunfall

Auf einer Baustelle in der Hauptstraße ereignete sich am Montag gegen 11.20 Uhr ein Arbeitsunfall. Ein 35-jähriger Bauarbeiter war mit Ausschalungsarbeiten beschäftigt und hierzu mutmaßlich auf einer Wand stand. Er rutschte dabei ab und stürzte ca. 2,5 Meter tief auf eine Betonplatte. Er zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Zur Bergung des Mannes war der Rettungsdienst und die örtliche Feuerwehr im Einsatz.

Remshalden-Geradstetten: Senior wurde Opfer von falschem Gewinnversprechen

Ein 83-jähriger Senior aus Geradstetten wurde am Dienstagnachmittag von einem bisher unbekannten Betrüger kontaktiert, der im Telefongespräch angab, dass er 49.550 Euro gewonnen habe. Um den Gewinn ausbezahlt zu bekommen, müsse er 500 Euro in Form von google-play-Karten bezahlen. Der arglose Rentner erwarb anschließend die geforderten Karten und teilte deren Codes dem Betrüger, der sich erneut telefonisch meldete, mit. Als dieser angab, dass der Betrag von 500 Euro nicht ausreichen würde und er für weitere 500 Euro google-play-Karten erwerben müsse, wurde eine Bekannte des Mannes schließlich misstrauisch und verständigte die Polizei.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise der Polizei und geben Sie diese insbesondere an Ihre lebensälteren Verwandten und Bekannten weiter:

- Machen Sie sich bewusst: wenn Sie nicht an einem Gewinnspiel teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

- Geben Sie niemals Geld aus um einen vermeintlichen Gewinn zu erhalten. Zahlen Sie keine Gebühren!

- Geben Sie niemals persönliche Informationen wie Kontodaten, Adressen, Kreditkartennummer u.ä. weiter!

- Sichern Sie sich ab, indem Sie einen angeblichen Vertragsabschluss widerrufen!

Waiblingen: Wohnungseinbruch

Bisher unbekannte Diebe verschafften sich am Dienstag zwischen 9 Uhr und 20:20 Uhr Zugang zu einer Wohnung in der Dammstraße und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurden Schmuck, hochwertige Taschen sowie Bargeld im fünfstelligen Bereich entwendet. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Auto zerkratzt

Am Dienstag zwischen 10:30 Uhr und 11:30 Uhr wurde in der Wallsetraße ein geparkter Ford im Bereich der Motorhaube zerkratzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Aspach: Verkehrsuntüchtiger Autofahrer

Ein 24-jähriger VW-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 1 Uhr die B 328 zwischen Aspach und Backnang, als er einer Polizeistreife auffiel. Am Fahrzeug des 24-Jährigen war zuerst der Blinker aktiviert, im weiteren Verlauf die Warnblinkanlage, ohne dass der Autofahrer anhielt. Bei einer anschließenden Polizeikontrolle wurde ein völlig apathischer Autofahrer festgestellt, weshalb umgehend der Rettungsdienst hinzugezogen wurde, der den Mann ins Krankenhaus verbrachte. Auslöser für den desolaten Gesundheitszustand des Autofahrers war mutmaßlich ein übermäßiger Alkohol- und Drogenkonsum, weshalb ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit des Autofahrers wurde eine Blutuntersuchung veranlasst.

