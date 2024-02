Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Mehrere Widerstände an Fasching

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Im Hasennest kam es am Dienstag zwischen 11 Uhr und 11:15 Uhr zu einer Unfallflucht. Vermutlich beim Ausparken touchierte ein bislang Unbekannter einen in der gegenüberliegenden Parkbucht geparkten Audi einer 71-Jährigen. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wasseralfingen unter 07361/97960 zu melden.

Ellwangen: Widerstände

Bei einer Faschingsveranstaltung am Dienstag haben Polizeibeamte einen 38-Jährigen und einen 37-Jährigen in Gewahrsam genommen. Die zwei hatte gegen 0:45 Uhr in einer Gaststätte in der Marienstraße Gäste massiv belästigt. Als der Wirt die Männer aus der Gaststätte verweisen wollte, gingen sie diesen sowie einen weiteren Mann verbal und körperlich an.

Daraufhin wurde die Polizei alarmiert. Nach der Erhebung der Personalien wurden den Randalen ein Platzverweis für die Ellwanger Innenstadt erteilt, welche diesen nicht nachkamen. Sie wurden in Gewahrsam genommen. Im weiteren Verlauf widersetze sich der 38-Jährige mehrmals gegen die polizeilichen Maßnahmen.

Gegen 20.20 Uhr wurde ein 45-Jähriger ebenfalls zur Störungsbeseitigung in Gewahrsam genommen. Der Mann verhielt sich in der Marienstraße aggressiv und beleidigte Polizisten. Nachdem er einem erteilten Platzverweis nicht nachkam, wurde ihm von den Beamten der Gewahrsam erklärt. Hiergegen wehrte er sich mit erheblichem Kraftaufwand. Ihn erwarten nun entsprechende Strafanzeigen.

Ellwangen: Unfallflucht

In der Parkpalette im Schönen Graben kollidierte am Dienstag, zwischen 12:30 Uhr und 18:55 Uhr, ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem dort geparkten BMW. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 2500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Widerstand und Beleidigungen

Am Dienstag kam es in der Bocksgasse zu einem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Betäubungsmittel wurden aufgefunden. Gegen 16:15 Uhr konnten Beamte während des Faschingseinsatzes zwei Männer in der Bocksgasse auf einer Sitzbank beobachten wie diese ein Joint rauchten. Nachdem diese von den Polizisten angesprochen wurden, flüchteten beide in verschiedene Richtungen. Ein 20-Jähriger konnte im Anschluss von einem Beamten eingeholt und fixiert werden. Hiergegen wehrte er sich massiv, wodurch der Beamte verletzt wurde. Bei einer anschließenden Durchsuchung konnten Verschlusstütchen und Plomben mit Betäubungsmittel festgestellt werden. Am Marktplatz störte gegen 19:15 Uhr ein unbeteiligter 20-Jähriger die Beamten bei einer Anzeigeaufnahme. Der Mann beleidigte die Beamten massiv. Der Aufforderung dies zu unterlassen kam er nicht nach, weshalb er einer Personenkontrolle unterzogen und durchsucht werden sollte. Hiergegen sperrte sich der 20-Jährige. Er wurde daraufhin zur Dienststelle verbracht. Ein Atemalkoholtest ergab einen Alkoholwert von über 2 Promille. Auch seine Begleiter waren stark alkoholisiert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei einem seiner Bekannten einen nicht alltäglichen Wert von über 5 Promille.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell