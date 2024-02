Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: 58-Jährige mit Pfefferspray angegriffen - Auto zerkratzt - Scheiben eingeworfen - Unfall

Aalen (ots)

Backnang: Mit Pfefferspray angegriffen und verletzt - Kripo bittet um Zeugenhinweise

Eine 58-Jährige verabredete sich über eine Internet-Verkaufsplattform beim Bahnhof Backnang. Sie hatte eine Weste im Wert von mehreren hundert Euro zum Verkauf angeboten und traf sich dort am Montagabend gegen 19 Uhr mit einem Interessenten, der am vereinbarten Treffpunkt mit einem weiteren Mann erschien. Einer dieser Männer sprühte der 58-Jährigen mit einem Pfefferspray ins Gesicht, entriss ihr die Weste, woraufhin die beiden fremden Männer samt Beute flüchteten. Das Opfer wurde durch den Pfefferangriff leicht verletzt. Von den geflüchteten Männern liegt folgende Personenbeschreibung vor: Ein Täter war ca. 165 cm groß, er hatte kurze krausige dunkle Haare und sprach deutsch ohne Akzent. Er trug trug eine königsblaue Lacoste Trainingsjacke, eine schwarze Daunenweste darüber und hatte einen Camuflage Sportbeutel.

Der zweite Tatverdächtige war ca. 180cm groß und habe ebenfalls deutsch ohne Akzent gesprochen. Dieser Tatverdächtige war mit einer schwarzen Trainingshose der Marke Palm Angels, eine schwarze Cap, heller Hoddie, weiße Nike Air Max Schuhe, deutsch ohne Akzent, osteuropäisches Aussehen.

Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen und auf die beiden geflüchteten Tatverdächtigen nimmt die Kripo Waiblingen unter Tel. 07361/5800 entgegen.

Fellbach: Auto mutwillig beschädigt

Ein Pkw Mercedes wurde in der Weimerstraße mutwillig beschädigt. Unbekannte zerkratzten den geparkten Pkw zwischen Freitagabend und Samstagvormittag (09./10.02.2024) und verursachten dabei einen Lackschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Die Polizei Fellbach bittet nun zur Klärung der Tat um Zeugenhinweise, die unter Tel. 0711/57720 entgegengenommen werden.

Fellbach: Scheiben eingeworfen

In der Esslinger Straße warfen am Montagabend gegen 22.30 Uhr Unbekannte vier Glasscheiben der Glasfassade des dortigen Jugendhauses ein und verursachten dabei einen geschätzten Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung zu setzen.

Leutenbach: Radfahrerin leicht verletzt

Eine Radfahrerin verletzte sich am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall leicht und musste vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 65-jährige Pedelec-Fahrerin befuhr gegen 6.50 Uhr den Radweg der K 1845 zwischen Nellmersbach und Leutenbach, als sie im Begegnungsverkehr mit einem Rennradfahrer zusammenstieß. Nähere Details zum Unfallhergang sind noch unklar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell