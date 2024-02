Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Getränkekühlschrank aufgebrochen - Geldbeutel aus Pkw entwendet - Unfallflucht - Hochwertiger Pkw entwendet

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Getränkekühlschrank aufgebrochen

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen brachen bisher unbekannte Diebe den mittels Vorhängeschloss verschlossenen Kühlschrank im Vorraum des Ritter-Areals in der Heimbacher Gasse auf und entwendeten aus diesem diverse Getränke. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Geldbeutel aus Pkw entwendet

Ein bisher unbekannter Dieb entwendete zwischen Montagabend, 20 Uhr und Dienstagmorgen, 8:45 Uhr aus einem nicht verschlossenen Pkw, der in der Straße Roter Buck geparkt war, einen Geldbeutel. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegengenommen.

Crailsheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein 42 Jahre alter Fahrer eines Mercedes Sprinters befuhr am Dienstag gegen 9:35 Uhr die Kreisstraße 2641 von Roßfeld in Richtung Onolzheim. Zeitgleich befuhr ein bisher unbekannter Fahrer eines roten Pkw, evtl. ein Opel Astra, die Kreisstraße in entgegengesetzter Richtung. In einer leichten Linkskurve kam das rote Auto zu weit nach links auf die Gegenfahrspur, sodass der Fahrer des Sprinters ausweichen musste. Anschließend kam er von der Straße ab, fuhr eine Böschung hinab und kam auf dem parallel verlaufenden Radweg zum Stehen. Am Mercedes entstand hierbei Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Der Fahrer des roten Pkw fuhr unerlaubt weiter. Hinweise auf diesen nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen.

Crailsheim-Onolzheim: Hochwertiger Pkw entwendet

Am frühen Dienstagmorgen gegen 4:40 Uhr wurde ein weißer Mercedes GLE, der in einer Hofeinfahrt in der Straße Am Aspenbächle geparkt war, gestohlen. Der Pkw, an dem die amtlichen Kennzeichen CR-BB 94 angebracht waren, hat einen Wert von rund 40.000 Euro. Zeugen, die in den frühen Morgenstunden entsprechende Beobachtungen gemacht haben bzw. denen der Pkw seither aufgefallen ist, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

