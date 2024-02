Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Auseinandersetzungen, Unfallflucht

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Eine 63-Jährige befuhr am Montagmittag gegen 12 Uhr die K2599 von Herlebach in Richtung Einkorn und passierte dabei einen stehenden weiß/orange farbigen Kleinbus. In diesem Moment fuhr der Fahrer los und touchierte den Golf der Frau. Anschließend entfernte er sich und hinterließ rund 1000 Euro Schaden. Hinweise werden vom Polizeirevier Schwäbisch Hall untere Telefon 0791/4000 entgegen genommen.

Gaildorf: Auseinandersetzung

Auf dem Vorplatz der Körhalle ereignete sich am Montagabend gegen 22.15 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppierungen, bei der auch mit einem Messer bedroht wurde. Der Sicherheitsdienst versuchte zu schlichten. Beim Einschreiten der Polizei flüchtete eine Gruppe von mindestens fünf Jugendlichen. Personen, die Hinweise auf die Beteiligten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Telefon 0791/4000 zu melden.

Fichtenau-Matzenbach: Sieben Verletzte

In der Wildensteiner Straße schlugen am Montagabend gegen 21 Uhr einige Personen aufeinander ein. Die Polizei rückte mit starken Kräften an. Es konnte bislang sieben verletzte Personen ausfindig gemacht werden. Im Zuge der Auseinandersetzung wurde auch ein Besenstiel eingesetzt, zudem nahm eine Hauseingangstüre sowie ein Fahrzeug Schaden. Zumindest eine Person wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

