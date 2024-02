Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Fellbach: Familienstreit eskalierte

Aalen (ots)

In Fellbach kam es innerhalb einer Familie am Sonntagmorgen gegen 00.15 Uhr zu einer Auseinandersetzung. Nach dem der häusliche Streit zwischen den Eheleuten eskaliert und der Ehemann auch gegenüber Familienmitgliedern handgreiflich geworden sei, habe der 17-Jährige Sohn eingegriffen und seinen Stiefvater mit einem Messer verletzt. Der Stiefvater musste vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert werden, wo der Mann stationär behandelt wird.

Die Kriminalpolizei Waiblingen hat zur Klärung des Vorfalls, insbesondere auch zu der Frage, ob eine Notwehrsituation vorlag, die Ermittlungen übernommen, die derzeit noch andauern.

