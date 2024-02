Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Faschingsveranstaltung endet unschön, Einbruch und Körperverletzung

Bühlertann: Friedliche Faschingsstimmung kippte

Unschöne Szenen spielten sich am Sonntagabend im Umfeld der Bühlertalhalle anlässlich der dortigen Faschingsveranstaltung ab. Bis in den späten Abend hinein verlief die Veranstaltung zunächst friedlich und störungsfrei. Die Stimmung kippte jedoch zunehmend, als ab etwa 22.30 Uhr mehrere Gruppen offensichtlich gewaltbereiter bzw. gewaltsuchender Jugendlicher bis Heranwachsender hinzukamen und sich unter die rund 500 feiernden Personen im Außenbereich der Halle mischten. Ein 33-Jähriger wurde vor der Halle niedergeschlagen und verletzt. Der Täter trug eine Baseballmütze, eine schwarze ärmellose Daunenweste, helle Jeans und wird laut Zeugen als Araber beschrieben. Dieser flüchtete mit weiteren Personen in Richtung Ortskern. Als eine Polizistin gegen 22.45 Uhr wegen der Körperverletzung die Personalien einer Person feststellen wollte, wurde sie von zunächst drei Jugendlichen körperlich angegangen und in der Folge von rund zehn aggressiven Jugendlichen umringt, verbal angegangen und angerempelt. Die Polizistin musste die Jugendlichen mehrfach wegstoßen, um sich zu schützen. Sie wurde leicht verletzt und musste sich später in ärztliche Behandlung begeben. Letztlich flüchteten die Angreifer in der Gruppe. Um kurz vor 23 Uhr fiel ein hochaggressiver 19-Jähriger besonders negativ auf. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt, weil er mehrfach Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes anging. Vor lauter Zorn trat er gegen einen vorbeifahrenden Pkw, weshalb er von einem Polizisten in Gewahrsam genommen wurde. Der Polizist wurde daraufhin ebenfalls von mehreren Personen umringt sowie körperlich angegangen. Der 19-Jährige konnte sich dadurch befreien und unter Beleidigungen flüchten. Die Polizei hat diesbezüglich Ermittlungen wegen Gefangenbefreiung sowie Beleidigung eingeleitet, eine 23-Jährige wurde bislang als Tatbeteiligte der Gefangenbefreiung ermittelt. Letztlich wurden zudem Ermittlungen wegen tätlichen Angriffs sowie Körperverletzung zum Nachteil der Polizistin, eine Körperverletzung zum Nachteil eines Faschingsgastes sowie drei Sachbeschädigungen eingeleitet. Seitens der Polizei wurden Kräfte von umliegenden Revieren hinzugezogen. Bei Veranstaltungsende wurde der Vorplatz geräumt und starke Präsenz zur Verhinderung weiterer Vorfälle gezeigt. Während dessen flogen Flaschen in Richtung der Einsatzfahrzeuge. Gegen 0.15 Uhr kehrte Ruhe ein, sodass der polizeiliche Einsatz beendet werden konnte. Zeugen, die Hinweise auf die jeweiligen Täter bzw. Gruppen und Vorfälle geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bühlertann unter Telefon 07973/5137 zu melden.

Schwäbisch Hall: Wohnungseinbruch

Am Sonntag brach ein Einbrecher gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rippergstraße ein. Entwendet wurde nach ersten Feststellungen nichts. Hinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Telefon 0791/4000 entgegen.

Gaildorf: 52-Jähriger niedergeschlagen

Am Sonntagabend wurde gegen 23.45 Uhr ein 52-Jähriger wohl von vier Personen in der Grabenstraße zusammengeschlagen und verletzt. Der Mann musste im Krankenhaus behandelt werden. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Hall unter Telefon 0791/4000 zu melden.

Crailsheim: Unfall im Begegnungsverkehr

Ein 21-Jähriger befuhr am Montag gegen 7 Uhr mit seinem Ford die Sulzbrunnenstraße. Nach eigenen Angaben erlitt er einen Hustenanfall, weswegen er auf die Gegenfahrspur geriet und mit dem Mini einer 54-Jährigen zusammenstieß. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Der Ford wurde abgeschleppt. Der Schaden wird auf 10.000 Euro beziffert.

