Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Junge Männer berauben Seniorin auf offener Straße - Polizei sucht Zeugen

Bammental/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Als am Donnerstag eine 81-jährige die Hauptstraße entlanglief, bemerkte sie gegen 21:30 Uhr drei dunkel gekleidete junge Männer, die hinter ihr in die gleiche Richtung unterwegs waren. Auf Höhe eines Getränkemarktes bekam die Seniorin von hinten einen Stoß, während zeitgleich an ihrer Handtasche gerissen wurde. Während die so Angegriffene zu Boden stürzte, gelang es den Tätern, die Handtasche an sich zu bringen. Danach rannten die drei jungen Männer, in Richtung des Schulzentrums davon. Die 81-Jährige lag nach dem Überfall einige Minuten am Boden, bis ihr ein Zeuge aufhalf und die Polizei verständigte. In der Handtasche der Seniorin befanden sich neben persönlichen Dingen und Ausweisdokumenten auch eine kleine Summe Bargeld. Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg ermittelt nun wegen Raub. Die mutmaßlichen Täter waren 18- 20 Jahre alt, zwei von ihnen größer und einer kleiner. Alle drei waren dunkel gekleidet. Der kleinere junge Mann trug die Kapuze seiner Jacke ins Gesicht gezogen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell