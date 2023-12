POL-MA: Mannheim: Betrunkene Frau rammt mit Auto Geländer

Mannheim (ots) - Wie bereits berichtet, kam es am Donnerstag um kurz vor 06:30 Uhr in der Boveriestraße in Mannheim zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Kleinlaster. Ermittlungen ergaben, dass der Radfahrer zuvor entgegen den ersten Meldungen ordnungsgemäß auf dem teilweise gemeinsamen Rad- und Fußweg an der Boveriestraße in ...

mehr