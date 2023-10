Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Warnung vor Diebesmasche auf Parkplätzen

Greiz (ots)

Am Samstag, den 14.10.2023, wurden der Polizei Greiz zwei Diebstähle auf Parkplätzen im Bereich Zeulenroda-Triebes und Weida bekannt. Dabei lockte ein Diebe sein Opfer aus dem PKW während ein zweiter Täter unbemerkt das Beutegut im geöffneten Fahrzeug ergriff. Die Vermutungen liegen Nahe, dass die Täter ihre Opfer zuvor beobachteten und jene auswählten, welche sich zuvor an einem Bankautomaten Geld abhoben. Ein Zeuge gab an, dass die Täter in einem weißen SUV mit spanischem Kennzeichen vom Parkplatz fuhren. In Weida wurde dem Opfer Geld unter den Hinterreifen gelegt, um das Opfer abzulenken. In Zeulenroda-Triebes lockte man das Opfer aus dem PKW, um der Person am Fahrzeug etwas zu zeigen. Zeugen, welche Hinweise zu Tätern oder dem Fluchtfahrzeug geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Greiz unter der öffentlichen Einwahl (03661 -621 0) zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell