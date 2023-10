LPI-G: Entlaufener Hund reißt zwei Hauskaninchen

Schmölln (ots) - Am 14.10.2023 um 16:05 Uhr kam ein 46-jähriger in Schmölln, Am Pfefferberg, aufgrund vom Übermüdung von der Fahrbahn ab und fuhr gegen ein neben der Fahrbahn befindliches Geländer. Es entstand Sachschaden an diesem und am Pkw des Unfallverursachers. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 ...

