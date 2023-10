LPI-G: Betrunkener Fahrradfahrer im Stadtgebiet unterwegs

Altenburg (ots) - Am Freitag den 13.10.2023 um 10:15 Uhr entzog sich ein Autofahrer, mit seinem Pkw, in der Ortslage Knau einer Fahrzeugkontrolle indem er sein Fahrzeug in der Kontrollstelle beschleunigte und mit erhöhter Geschwindigkeit davonfuhr. Er konnte im Zuge der Nacheile in der Ortslage Lehma gestellt und kontrolliert werden. Es wurde ein Atemalkoholwert von 1,49 Promille bei dem 57-jährigen Fahrzeugführer ...

