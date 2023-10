LPI-G: Diebstahl hochwertiger PKW

Altenburg (ots) - Altenburg: Am 12.10.2023, kurz vor 11:00 Uhr befuhr der Fahrer (52) eines Pkw Renault die Straße zwischen Altenburg und Rositz. In einer Rechtskurve kam er jedoch aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und landete nach Kollision mit mehreren Sträuchern im Straßengraben. Am Pkw selbst entstand Sachschaden. Verletzt wurde zum Glück niemand. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

