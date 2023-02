Polizei Bochum

POL-BO: Schwarze Limousine zwingt Bus zur Vollbremsung - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Bochum (ots)

Eine 38-jährige Bochumerin zog sich bei einem Unfall am Mittwochnachmittag, 1. Februar, in Eppendorf schwere Verletzungen zu. Sie war bei einer Gefahrenbremsung in einem Linienbus gestürzt.

Gegen 17.10 Uhr befuhr der Fahrer (34, aus Gelsenkirchen) eines Linienbusses die Ruhrstraße in Bochum-Eppendorf und hielt an der Haltestelle "Zollstraße" an. Im weiteren Verlauf fuhr der 34-Jährige vom rechten Fahrbahnrand an, um seine Fahrt in Richtung Zeppelindamm fortsetzen zu können. Hierbei wurde er von einer schwarzen Limousine überholt. Der Busfahrer bremste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dadurch stürzte ein Fahrgast, eine 38-jährige Bochumerin.

Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um eine Unfallaufnahme zu kümmern.

Das Verkehrskommissariat bittet den Fahrer des schwarzen Fahrzeuges sowie weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell