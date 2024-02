Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brände - gewaltätiger Ladendieb - Einbruch - Bargeld aus Auto entwendet - Unfälle

Aalen (ots)

Sulzbach an der Murr: Wäschetrockner fing Feuer

In einem Gaststätten- und Hotelbetrieb in der Flurstraße fing am Montagabend gegen 18.20 Uhr ein Wäschetrockner Feuer. Die örtliche Feuerwehr wurde alarmiert, die mit 26 Einsatzkräfte vor Ort kam und das Feuer löschen konnten. In dem Gebäude entstand erheblicher Sachschaden, der nach ersten Schätzungen auf 70.000 Euro beziffert wurde. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Betrieb hatte auch am Tag des Brandes geschlossen. Als Brandursache wird ein technischer Defekt an dem Gerät vermutet. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen.

Kirchberg an der Murr: Motorradfahrerin gestürzt

Die 19-jährige Fahrerin eines Leichtkraftrades befuhr am Montag gegen 12.45 Uhr die L 1114 aus Richtung Großaspach kommend und verlor kurz vor Kirchberg infolge eines Fahrfehlers die Kontrolle. Dabei kam sie von der Fahrbahn ab und verletzte sich leicht. Am Motorrad entstand ca. 1000 Euro Sachschaden.

Waiblingen: Rund 100.000 Euro Sachschaden bei Brand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet am Montagabend kurz vor 18 Uhr ein Radlader, der sich in einer Lagerhalle einer Firma in der Straße Schänzle befand, in Brand. Der Radlader konnte von der Freiwilligen Feuerwehr Waiblingen, die mit sechs Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort war, rechtzeitig aus der Halle geschleppt werden, sodass diese nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde. Am Fahrzeug selbst entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Leutenbach-Nellmersbach: In Firma eingebrochen

Zwischen Freitagabend und Montagmorgen verschafften sich bisher unbekannte Diebe Zutritt zu einer Firma in der Maybachstraße und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde ein Möbeltresor aufgebrochen und aus diesem ein noch nicht bekannter Bargeldbetrag entwendet. Zeugenhnweise nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030 entgegen.

Rudersberg-Schlechtbach: Bargeld aus Pkw entwendet

In der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Montagmittag wurde aus einem Mercedes, der unverschlossen in der Unteren Straße geparkt war, ein niederer dreistelliger Bargeldbetrag entwendet. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Rudersberg unter der Telefonnummer 07183 929316 entgegen.

Welzheim: Zimmerbrand

Mit insgesamt vier Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften rückte die Freiwillige Feuerwehr am Montagnachmittag gegen 17:30 Uhr zu einem Zimmerbrand in der Straße Oberer Wasen aus. Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes geriet zunächst der Kühlschrank in der Wohnung in Brand, dieser griff anschließend auf die Wohnung über. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Schorndorf: In Wertstoffhof eingebrochen

Zwei bisher unbekannte Diebe verschafften sich am Montagabend gegen 21 Uhr Zutritt zum Wertstoffhof Schorndorf und entnahmen aus verschiedenen Containern Elektroschrott aller Art und stellten diesen in mehreren Säcken zum Abtransport bereit. Vermutlich weil sie während der Tatausführung gestört wurden, flüchteten die beiden Einbrecher letztlich ohne Diebesgut. Die Fahndung im Nahbereich mit mehreren Streifen sowie einem Polizeihubschrauber verlief negativ. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 zu melden. In diesem Zusammenhang bittet das Polizeirevier insbesondere um Hinweise zu einem schwarzen Geländewagen des Herstellers BMW mit Göppinger Kennzeichen, der sich zur Tatzeit vom Tatort entfernt hat.

Fellbach: Ladendieb wollte flüchten

Ein 15-jähriger Ladendieb wurde am Montagnachmittag gegen 14 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Bahnhofstraße dabei beobachtet, wie er Waren im Wert von ca. 60 Euro einsteckte und damit den Laden ohne zu bezahlen verlassen wollte. Beschäftigte verschlossen die Ausgangstür und hielten die flüchtende Person fest. Der gewalttätige Jugendliche wehrte sich und verletzte zwei Personen leicht. Es wurde die Polizei alarmiert, die die Ermittlungen aufnahmen und ein Strafverfahren gegen den Jugendlichen einleiteten.

Welzheim: Vorfahrt missachtet

Am Gottlob-Bauknecht-Platz zur Einmündung Gschwender Straße ereignete sich am Montag gegen 15.30 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Ford-Fahrer missachtete dort die Vorfahrt und stieß mit dem Auto einer 18-jährigen Polo-Fahrerin zusammen. Die Insassen blieben hierbei unverletzt. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

