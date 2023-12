Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bühren (Gem. Emstek) - Einbruch

Am Donnerstag, 30. November 2023, brach sich eine bislang unbekannte Person in ein Wohnhaus in der Dorfstraße ein und durchsuchte die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Bislang ist noch nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Verstoß gegen Pflichtversicherungsgesetz

Am Donnerstag, 30. November 2023, 12.40 fuhr ein 31-jähriger Autofahrer aus Garrel auf der Böseler Straße und wurde von der Polizei kontrolliert. Die Polizeibeamten stellten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem waren an dem Pkw zugelassene, jedoch nicht für diesen Wagen ausgegebene Kennzeichen angebracht. Der Pkw war demnach nicht zugelassen und auch nicht pflichtversichert. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Fahrzeugschlüssel an einen Berechtigten ausgehändigt.

Cloppenburg - Sachbeschädigungen

Am Donnerstag, 30. November 2023, zwischen 13.25 Uhr und 15.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person die Heckscheibe eines VW Polo, welcher auf einem Parkplatz in der Schulstraße stand. Außerdem wurde zwischen 12.00 Uhr und 17.00 Uhr in dieser Straße auch ein Renault Captur zerkratzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfall mit drei leichtverletzten Personen

Am Donnerstag, 30. November 2023, gegen 7.15 Uhr, fuhr ein 27-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Schmählstraße in Richtung Lindenallee und missachtete dabei an der Kreuzung das Stoppschild und kollidierte mit einer von rechts kommenden, bevorrechtigten 34-jährigen Autofahrerin aus Garrel. Die 34-jährige Autofahrerin sowie zwei mitfahrende Kinder wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 30. November 2023, gegen 17.15 Uhr, fuhren eine 23-jährige Autofahrerin aus Großenkneten und eine 25-jährige Autofahrerin aus Cloppenburg auf der Kellerhöher Straße in Richtung Emstek. An der Einmündung zur B213 wollten beide nach rechts in Richtung Cloppenburg abbiegen. Beim Anfahren musste die 23-jährige Autofahrerin verkehrsbedingt bremsen, woraufhin die nachfolgende Autofahrerin auffuhr. Die 23-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Bühren (Emstek) - Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 30. November 2023, gegen 16.20 Uhr, fuhr eine 30-jährige Autofahrerin aus Vechta auf der Emsteker Straße und bog nach links in die Caspar-Schmitz-Straße ab. In dieser Straße kam ihr ein Bus entgegen, welcher nach rechts in die Emtsteker Straße abbog. Dabei touchierte der Bus den Pkw. Anschließend entfernte sich der Bus unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

