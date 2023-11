Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Geldbörsendiebstahl

Am Mittwoch, 29. November 2023, gegen15.00 Uhr, entwendete eine unbekannte Person die Geldbörse eines 83-jährigen Mannes, welcher sich in einem Sonderpostenmarkt in der Alten Cloppenburger Straße aufhielt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Emstek - Pedelec-Diebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 27. November 2023, 15.00 Uhr und Dienstag, 28. November 2023, 10.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein Damen-Pedelec der Marke KTM Macina Tour, welches verschlossen in einem Carport im Zum Wehmers Weg stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Sachbeschädigung

Am Montag, 27. November 2023, zwischen 8.00 Uhr und 15.30 Uhr, zerschnitt eine bislang unbekannte Person beide Räder eines weiteren Fahrrades, welches beim Fahrradstand einer Sporthalle in der Magorde Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 29. November 2023, gegen 7.25 Uhr, fuhr ein 59-jähriger Autofahrer aus Großenkneten auf der Molberger Straße in Richtung Molbergen. In einer Rechtskurve geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte mit einem 36-jährigen Autofahrer aus Lindern, der in Richtung Cloppenburg fuhr. Der 36-jährige Mann wurde bei dem Unfall leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Cappeln - Einbruchsversuch in Grundschule

Zwischen Sonntag, 26. November 2023, 17.15 Uhr und Montag, 27. November 2023, 7.05 Uhr, wollten unbekannte Personen in Elsten, Up`n Brink, in das Gebäude der Grundschule einbrechen. Es blieb beim Versuch, das Gebäude wurde nicht betreten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 300,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

