Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Pedelec-Diebstahl

In der Zeit zwischen Montag, 27. November 2023, und Dienstag, 28. November 2023, entwendeten bislang unbekannte Personen zwei E-Bikes der Marken Comfort Pro Wave und Conway Cairon, welche in der Orffstraße standen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Löningen - Pedelec-Diebstahl

Am Samstag, 25. November 2023, zwischen 15.00 Uhr und 18.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Pedelec der Marke Gazelle Arroyo, welches verschlossen bei einer Sporthalle in der Ringstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Cloppenburg - Pedelec-Diebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 24. November 2023, 15.30 Uhr, und Samstag, 25. November 2023, 17.30 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein Damen-Pedelec der Marke KTM Macina City XL, welches verschlossen im Soestenweg stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Essen (Oldenburg) - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Montag, 27. November 2023, und Dienstag, 28. November 2023, zerstachen bislang unbekannte Personen den Vorder- und Hinterreifen eines Herrenrades, welches in der Bahnhofsstraße am Fahrradstand des Bahnhofes stand. Ähnliches geschah auch in der Magorde Straße, an der dortigen Sporthalle. Hier wurden die Räder eines weiteren Fahrrades zerstochen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen unter 05434 924700 entgegen.

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 27. November 2023, gegen 11.20 Uhr, fuhr ein 314-jähriger Autofahrer aus Garrel auf der Magdalenenstraße, obwohl er nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person

Am Dienstag, 28. November 2023, gegen 11.45 Uhr, kollidierte eine bislang unbekannte Fahrradfahrerin mit einem 58-jährigen Fußgänger auf der Sevelter Straße. Die Fahrradfahrerin verließ die Unfallstelle unerlaubt. Die Frau soll ca. 50 Jahre alt und ca. 165 cm groß gewesen sein. Sie hatte eine schmale Statur, dunkle Haare und war mit einem älteren Damenrad unterwegs. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, 28. November 2023, um 18.44 Uhr fuhr ein 21-jähriger Autofahrer auf dem Werner-Eckart-Ring. Im Straßenverlauf überquerte ein bislang unbekannter Fahrradfahrer die Fahrbahn und es kam zur Kollision. Anschließend entfernte sich der Radfahrer unerlaubt vom Unfallort. Der Fahrradfahrer wurde als männlich, ca. 15 bis 16 Jahre alt, blond mit leicht gelockten Haaren und dunkel bekleidet beschrieben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell