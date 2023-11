POL-CLP: Weitere Meldungen für die Landkreise Cloppenburg, Vechta und Oldenburg

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Emstek/Wildeshausen: Verkehrsunfall mit entwendetem Pkw auf der Autobahn 1 in Emstek

Auf der Autobahn 1 in Emstek hat am Freitag, 25. November 2023, gegen 09:30 Uhr, ein 25-jähriger Mann einen Verkehrsunfall verursacht. Er entfernte sich vom Unfallort, wurde aber auf einem Parkplatz in der Gemeinde Großenkneten von der Polizei gestellt. Da das Fahrzeug als entwendet galt, wurde der Mann vorläufig festgenommen.

Der Mann befuhr mit einem hochwertigen SUV die Autobahn 1 in Richtung Hamburg. In Höhe des Dreiecks Ahlhorn kam er - da er eingeschlafen sein soll - mit dem Pkw in einer eingerichteten Baustelle nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr mehrere aufgestellte Warnbaken. Die Fahrt setzte er fort und entfernte sich vom Unfallort. Kurz vor dem Parkplatz Engelmannsbäke kam er mit dem beschädigten Pkw zum Stehen und setzte die Flucht zu Fuß fort. Am SUV entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 6.000 Euro.

Die Besatzung eines Funkstreifenwagens traf kurze Zeit später am Abstellort ein. Die Überprüfung der Kennzeichen ergab, dass der SUV am Donnerstag, 24. November 2023, in Frankreich als gestohlen gemeldet wurde. Die Kennzeichen waren außerdem mit Klebebändern versehen, die den Verdacht nährten, dass während der Fahrt andere Kennzeichen am SUV angebracht waren. Im vorderen Bereich des Parkplatzes fanden die Beamten ein französisches Kennzeichenpaar in einer Mülltonne. Weitere Streifenwagen wurden in die Fahndung nach dem oder den Insassen eingebunden. Im Bereich der Ausfahrt des großen Parkplatzes überprüften diese kurze Zeit später eine dunkelgekleidete Person, die einräumte, zum Unfallfahrzeug zu gehören. Die Polizeibeamten nahmen den 25-jährigen Mann vorläufig fest. Darüber hinaus war der Mann auch nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg wieder entlassen. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern weiterhin an und die Polizei steht im Austausch mit den französischen Behörden.

