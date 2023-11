Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Zeugenaufruf nach Einbruch in Wohnung

Am Sonntag, 26. November 2023, in der Zeit von 16.00 Uhr bis 16.30 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter in Lohne, Marienstraße, Zugang zu der Dachgeschosswohnung eines Mehrparteienhauses und entwendeten Bargeld. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442-80846-0) entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Schulgebäude

Von Samstag, 25. November 2023, 18.00 Uhr, bis Sonntag, 26. November 2023, 10.00 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Driverstraße, auf das Gelände der dortigen Oberschule. Hier beschädigten sie mittels Steinwürfen mehrere Fensterscheiben. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Vechta - Zeugenaufruf nach Farbschmierereien

Am Sonntag, 26. November 2023, in der Zeit von 18.00 Uhr bis 18.30 Uhr, begaben sich unbekannte Täter in Vechta, Elisabeth-von-Thadden-Straße, auf das Grundstück eines Wohnhauses und besprühten einen Pkw des Herstellers Mercedes Benz, V-Klasse, und einen Pkw der Herstellers VW, Golf mit roter Farbe. Weiterhin wurde auch das Garagentor besprüht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 800 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit von Samstag, 25. November 203, 17.00 Uhr, bis Sonntag, 26. November 2023, 08.25 Uhr, wurde in Lohne, Brandstraße, ein blauer Ford Mondeo, der in einer Parklücke abgestellt war, durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Vorbeifahren an der linken Heckseite sowie am Rücklicht beschädigt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta (Tel.: 04441-943-0) in Verbindung zu setzen.

Steinfeld - Brand in einer Sporthalle

Am Sonntag, 26. November 2023, gegen 11.40 Uhr, wurde ein Brand in der Sporthalle Am Mühlenbach gemeldet. Vermutlich löste ein defektes Stromkabel einen Schwelbrand in der Deckenverkleidung einer Umkleidekabine aus. Das Feuer wurde durch Anwesende mit einem Feuerlöscher gelöscht. Die Freiwillige Feuerwehr Steinfeld war ebenfalls mit 40 Einsatzkräften vor Ort. Die entstandene Schadenshöhe wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit 1000 Euro angenommen.

Neuenkirchen-Vörden - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 26. November 2023, kam es zwischen 05.00 Uhr und 05.30 Uhr in der Glücksallee/Ecke Westruper Straße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr vermutlich mit einem LKW die Westruper Straße in Vörden. Beim Rangieren in die Glückstraße beschädigte er einen Stromverteilerkasten so massiv, dass dieser vollständig zerstört wurde. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter Tel.: (05493) 913560 entgegen.

Vechta - Arbeitsunfall

Am Montag, 27. November 2023, gegen 8.00 Uhr, erhielt die Polizei die Meldung über einen Arbeitsunfall bei einem Unternehmen in der Falkenrotter Straße. Ein 63-jähriger Mitarbeiter führte Arbeiten auf einem Container aus und rutschte aufgrund von Nässe aus. Er stürzte daraufhin zu Boden und wurde dadurch schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Das Gewerbeaufsichtsamt wird in Kenntnis gesetzt.

