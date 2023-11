Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Löningen - Zeugenaufruf nach Vandalismus

Zwischen Samstag, 25. November 2023, 22.30 Uhr, und Sonntag, 26. November 2023, 07.30 Uhr, kam es bei einem Hotel am Kurt-Schmücker-Platz zu Vandalismus: Bislang unbekannte Täter warfen dort einen Blumenkübel um, rissen einen Baum heraus und warfen diesen im Anschluss in den Vorraum einer Bankfiliale. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Farbschmierereien

Zwischen Samstag, 25. November 2023, 19.00 Uhr, und Sonntag, 26. November 2023, 09.00 Uhr, beschmierten bislang Unbekannte das historische Fotohäuschen in der Bahnhofstraße mit Farbe. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von 250 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Tel. (04471) 18600 entgegen.

Löningen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 23. November 2023, kam es gegen 15.35 Uhr auf der Bremerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein 11-jähriger Junge aus Löningen überquerte mit seinem Fahrrad aus Richtung des dortigen Verbrauchermarktes kommend die für ihn grün zeigende Ampelanlage an der Bremer Straße. Ein dort stehender Fahrer eines grauen Kleinwagens hupte in dieser Situation, woraufhin der 11-Jährige sich erschreckte, stürzte und sich leicht verletzte. Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter Tel.: (05432) 803840 entgegen.

Lastrup - Verkehrsunfall

Am Freitag, 24. November 2023, kam es gegen 17.35 Uhr auf der Bundesstraße B213 zu einem Verkehrsunfall: Ein 24-jähriger Fahrer aus Gehrde befuhr mit einem Kleinbus die Auffahrt zur Bundesstraße B213 in Lastrup. Als er vom Beschleunigungsstreifen auf die Bundesstraße auffahren wollte, übersah er einen von hinten herannahenden 19-Jährigen PKW-Fahrer aus Cloppenburg, welcher die B213 in Fahrtrichtung Kneheim befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch an beiden Fahrzeugen erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt 11000 Euro. Beide waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

