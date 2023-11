Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 25.11.2023 zwischen 8.00 Uhr und 16.00 Uhr kam es in Friesoythe in der Bahnhofstraße, in Höhe des Möbelhauses, oder in der Brakestraße zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. Ein unbekannter touchierte, vermutlich beim Vorbeifahren einen geparkten Opel und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne den Schaden zu regulieren. Dem Geschädigten fiel der Schaden erst am Nachmittag auf. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei Friesoythe (04491 / 9339-0) in Verbindung zu setzen.

Bösel - Einbruch in Wohnung

In der Zeit vom 05.10.2023 bis zum 25.11.2023 kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Beethovenstraße in Bösel. Über das Aufhebeln eines Fensters gelangten die unbekannten Täter in das Haus. Es entstand ein Schaden von circa 2.000 Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei Friesoythe (04491 / 9339-0) entgegen.

Saterland - Wiederholtes Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstagabend, 25.11.2023 gegen 20:20 Uhr wurde ein Ford-Fahrer in der Friedhofstraße im Saterland kontrolliert. Der 36-jährige konnte dabei keine Fahrerlaubnis nachweisen. Darüber hinaus lag gegen den Saterländer bereits ein Haftbefehl wegen einer zurückliegenden Fahrt ohne Fahrerlaubnis vor. Diesen konnte der Mann durch Zahlung begleichen, sodass er als Fußgänger entlassen wurde. Ein erneutes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Friesoythe, Thüle - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntagmorgen 26.11.2023 gegen 6:15 Uhr kollidierte ein Audi-Fahrer aus Peheim auf der Straße "Am Augustendorfer Weg" mit einem Verkehrsleitpfosten nachdem er einem auf der Fahrbahn liegenden Mann ausgewichen war. Es entstand Sachschaden. Der unbekannte Mann entfernte sich anschließend zu Fuß vom Unfallort in Richtung Augustendorf, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu sorgen. Auch zum Schutz seiner Person suchten die Beamten der Polizei nach dem Flüchtenden. Dieser konnte jedoch nicht mehr angetroffen werden. Die männliche Person wird als circa 20 Jahre alt beschrieben. Er soll blaue Jeans und ein dunkles Oberteil getragen haben. Hinweise zu diesem Unfall und zum Verursacher nimmt die Polizei in Friesoythe (04491 / 9339-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell