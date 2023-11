Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen der Polizei aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Gefährliche Körperverletzung

Am Samstag, 25.11.2023, ist es gegen 11:50 Uhr auf der Falkenrotter Straße an der dortigen Bahnunterführung zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Das männliche 36-jährige Opfer wurde hierbei durch einen Schlag mit einem unbekannten Gegenstand leicht verletzt und musste einem örtlichen Krankenhaus zugeführt werden. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Vechta unter 04441/943-0 zu melden.

Visbek/Hagstedt - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Samstag, den 25.11.2023, befuhr gegen 13:45 Uhr eine 58-Jährige aus Hagstedt mit ihrem Pkw Renault Megane die Bundesstraße 69 von Vechta in Richtung Oldenburg. Als sie in Hagstedt nach dem Betätigen des Fahrtrichtungsanzeigers sowie der Verringerung der Geschwindigkeit nach links abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit einem hinter ihr fahrenden Pkw VW Passat einer 59-Jährigen aus Stemwede, die ihrerseits zum Überholen der vor ihr fahrenden Fahrzeuge angesetzt hatte.Durch den Zusammenstoß der Fahrzeuge kam die 59-Jährige mit ihrem Pkw nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr einen Leipfosten. Die 58-Jährige wurde leicht an der Hand verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 8000,- Euro.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, den 25.11.2023, beschädigte in der Zeit von 01:00 Uhr bis 13:45 Uhr ein zurzeit unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Grandorfer Straße geparkten Pkw Peugeot. Im Anschluss entfernte sich der unbekannte Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter der Telefonnummer 05494/914200 entgegen.

Vechta - Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Samstag, den 25.11.2023 befuhr gegen 19:45 Uhr ein 22- Jähriger aus Cappeln mit einem Kleinkraftrad (Roller) die Osloer Straße in Vechta. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass die angebrachten Versicherungskennzeichen abgelaufen und einem anderen Fahrzeug zugeteilt waren. Des Weiteren war der 22-Jährige nicht in Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Es folgte die Einleitung des Strafverfahrens sowie Untersagung der Weiterfahrt.

Vechta - Zeugenaufruf nach Wohnungseinbrüchen im Stadtgebiet

Am späten Samstagnachmittag des 25.11.2023 nutzten bislang unbekannte Täter die Abwesenheit der Wohnungseigentümer und drangen nach Aufbrechen von Fenstern bzw. Terrassentüren in die Wohnhäuser ein. In allen Fällen wurde Schmuck und Bargeld entwendet. Die Taten ereigneten sich in der Beethovenstraße, der Mozartstraße, Auf dem Horn und der Pirolstraße. Zeugen, die im Bereich der Tatorte verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefonnummer 04441/943-0 in Verbindung zu setzen.

Für ein sicheres Zuhause gibt die Polizei folgende Empfehlungen:

- Verschließen Sie unbedingt immer Ihre Haus- bzw. Wohnungstür, wenn Sie Ihr Haus bzw. Ihre Wohnung - auch nur für kurze Zeit - verlassen. - Verschließen Sie immer auch alle Fenster, Balkon- und Terrassentüren komplett. - Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. - Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie beispielsweise in sozialen Medien oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Zusätzlich empfiehlt die Polizei neben einer elektronischen Einbruchsicherung auch eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen. Seien Sie wachsam, achten Sie auf verdächtige Personen in Ihrer Nachbarschaft und informieren Sie bei entsprechenden Beobachtungen sofort die Polizei. Allgemeine Tipps und Hinweise der Polizei zum Thema Einbruch gibt es unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Vörden - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntagmorgen, den 26.11.2023, teilte eine Anruferin aus der Glückallee in Vörden mit, dass an der Einmündung Westruper Straße Ecke Glücksallee ein Stromverteilerkasten komplett aus der Verankerung herausgerissen wurde. Derzeit hätten alle Haushalte in der Glücksallee keine Stromversorgung. Der Kasten wurde umgehend durch die Westnetz AG wieder in Stand gesetzt. Ein zufällig vorbeikommender Anwohner erklärte, dass er in der vergangenen Nacht Fahrzeuggeräusche eines größeren Fahrzeuges auf der Westruper Straße vernommen habe. Vermutlich hat ein Klein-Lkw im Kreisel aufgrund der Autobahnsperrung eine falsche Ausfahrt genommen. Als der Fahrzeugführer seinen Fehler bemerkte, versuchte er in der Glücksallee zu wenden und hat dabei den Verteilerkasten beschädigt. Der Kasten wurde zerstört und muss komplett ersetzt werden. Der Schaden wird auf ca. 3000.- Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei in Neuenkirchen-Vörden unter der Telefonnummer 05493/913560 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell