Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung aus dem Landkreis Vechta vom 24./25.11.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Verkehrsunfall - Steinfeld

Am Freitagabend, 24.11.23, gegen 19.15 Uhr kam es auf der B214 in Steinfeld zu einem Verkehrsunfall. Ein 50-jährige Diepholzer befuhr die Diepholzer Straße aus Steinfeld kommend, als ein großer Baum auf die Fahrbahn fiel. Ein Zusammenstoß konnte durch den 50-jährigen nicht mehr verhindert werden. Am PKW entstand ein hoher Sachschaden. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Durch die Feuerwehr wurde der Baum beseitigt. Hierfür mussten beide Fahrspuren kurzzeitig vollgesperrt werden.

Diebstahl eines E-Scooters - Vechta

Am Freitag den 24.11.23 um 07:22 Uhr stellte die Geschädigte ihren E-Scooter im Fahrradparkhaus am Bahnhof in Vechta ab. Der E-Scooter wurde mit einem Zahlendrehschloss gesichert. Bei ihrer Rückkehr gegen 15:45 Uhr stellte die Geschädigte den Diebstahl ihres E-Scooters fest.

Verkehrsunfall - Lohne

Am Freitag den 24.11.23 um 19:30 Uhr kam es auf der Brandstraße in Lohne zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrzeugführer eines PKW befuhr die Brandstraße in Richtung Märschendorfer Straße, als ein Fußgänger beabsichtigt die Straße zu überqueren. Es kommt zu einem Zusammenstoß, wobei der Fußgänger leicht verletzt wird.

Verkehrsunfall - Damme

Am Freitag den 24.11.23 um 19:55 Uhr kam es auf der Dammer Straße in Damme zu einem Verkehrsunfall. Eine 52- jährige Steinfelderin befährt mit einem Roller die o.g. Straße i.R. Steinfeld. Dahinter fährt eine 20- jährige Fahrzeugführerin eines PKW, aus Damme, welche die Geschwindigkeit der Rollerfahrerin falsch einschätzt. Es kommt zu einem Auffahrunfall, wobei die Rollerfahrerin stürzt und leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht wird.

Verkehrsunfall - Bakum

Am Freitag den 24.11.23 um 19:35 Uhr kam es in Bakum auf der Essener Straße in Richtung Essen (Oldb.) zu einem Verkehrsunfall. Die beiden Unfallbeteiligten befahren mit ihren PKW, hintereinander, die o.g. Straße, um nach links auf die A1 abzubiegen. Dabei kommt es zu einem Auffahrunfall. Der Fahrzeugführer des vorderen PKW sowie dessen Beifahrerin werden bei dem Unfall leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell