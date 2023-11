Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis für den Zeitraum 24.11. - 25.11.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Molbergen - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag, 24.11.2023, um 18:11 Uhr ereignete sich im Molberger Ortsteil Ermke auf der Lastruper Straße ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 44jähriger PKW Fahrer aus Rheda-Wiedenbrück befuhr die Lastruper Straße in Fahrtrichtung Lastrup, gerät nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlägt sich. Dabei erlitt der Fahrzeugführer leichte Verletzungen. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden. Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person Am Freitag, 24.11.2023, um 18:31 Uhr befuhr ein 74jähriger Cloppenburger mit seinem PKW den Kreisel am Pingel-Anton-Platz in Cloppenburg und wollte diesen in Richtung Bahnhofstraße verlassen. Dabei übersah er einen 24jährigen Fußgänger aus Cloppenburg und stieß mit diesem zusammen. Der Fußgänger wurde bei dem Anprall schwer verletzt. Am PKW entstand kein Sachschaden. Garrel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am Freitag, 24.11.2023, um 20:56 Uhr ereignete sich in Garrel ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 21jähriger PKW Fahrer aus Vrees befuhr mit seinem Fahrzeug die Straße "Wachberg" in Fahrtrichtung "Kaiforter Straße" und kommt dabei nach links von der Fahrbahn ab. Hier prallt er gegen einen Baum. Der Fahrzeugführer zog sich leichte Verletzungen zu, am PKW entstand erheblicher Sachschaden. Emstek - Festnahme nach PKW Diebstahl in Frankreich Am Freitag, 24.11.2023, um 09:56 Uhr konnte in Emstek auf der Autobahn A1 ein 25jähriger Franzose durch Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn festgenommen werden. Der Fahrzeugführer hatte zuvor in Frankreich einen PKW gestohlen und war damit im Bereich Emstek auf der A1 gegen mehrere Warnbaken gefahren. Weitere Ermittlungen hierzu hat die Polizei Cloppenburg übernommen. Löningen - versuchter Einbruch In der Zeit von Donnerstag,23.11.2023, 18:00 Uhr bis Freitag, 24.11.2023, 09:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in Löningen den Hintereingang eines Geschäftshauses an der Langenstraße aufzubrechen. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432/803840 entgegen. Löningen - Einbruch in Übungsraum In der Zeit von Donnerstag, 23.11.2023, 14:30 Uhr bis Freitag, 24.11.2023, 13:00 Uhr traten bislang unbekannte Täter eine Tür zu den Übungsräumlichkeiten einer Musikkapelle an der Jahnstraße in Löningen ein und erlangten dort diverses Diebesgut. Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432/803840 entgegen.

