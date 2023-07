POL-NE: Herrenloses E-Bike sucht Besitzer

Korschenbroich, Neuss (ots) - Diebe machten sich am Mittwoch (12.07.) an einem geparkten Transporter an der Straße Am Waldfriedhof in Korschenbroich zu schaffen. Innerhalb der kurzen Abwesenheit des Fahrzeugnutzers von 12:05 Uhr bis 12:20 Uhr schlugen sie eine Seitenscheibe ein und entwendeten eine braune Stoffherrentasche aus dem Fahrzeug. Ein ähnliches Bild ergab sich gestern für eine 22-jährige Neusserin. Bei der ...

