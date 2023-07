Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Betrüger geben sich als Dachdecker aus

Neuss (ots)

Am Mittwochmorgen (12.07.) erhielt ein 86-jähriger Neusser gegen 11:00 Uhr Besuch von Betrügern, die sich als Dachdecker ausgaben. Die vermeintlichen Handwerker besuchten den Senior an dessen Anschrift an der Kaarster Straße in Neuss. Der Rentner ließ die Betrüger unter dem Vorwand, auf den Dachboden zu müssen, um Fotos zu fertigen, ins Haus. Mit dem 86-Jährigen vereinbarten sie zu einem späteren Zeitpunkt eine vierstellige Summe als Bezahlung für ihre Arbeiten abholen zu wollen. Die Schwiegertochter der Neusser kontaktierte, nachdem sie vom Vorfall erfuhr, die Polizei. Die vermeintlichen Dachdecker kehrten nicht zurück. Es fand keine Geldübergabe statt.

Die beiden Personen konnten vage als zwei südländisch wirkende Männer beschrieben werden. Diese seien mit einem weißen Transporter an- und abgereist.

Das Kriminalkommissariat 12 nahm die Ermittlungen auf.

Wenn Sie Hinweise auf die Tatverdächtigen geben können, melden Sie sich bitte unter der 02131-3000 bei der Polizei.

Die Polizei rät: Vergewissern Sie sich, mit wem Sie es zu tun haben: am Telefon, an der Haustür oder online. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Wenn Unbekannte Geld fordern oder in Verwahrung nehmen wollen, zahlen Sie nicht. Geben Sie keine sensiblen Daten preis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell