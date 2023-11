Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Falsche Stadtwerke-Mitarbeiter erbeuten Schmuck

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstag ist eine 77-jährige Frau aus Castrop-Rauxel Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Zwei Männer klingelten gegen 12.30 Uhr an der Wohnungseingangstür der Frau und stellten sich als Mitarbeiter der Stadtwerke vor. Sie gaben an, das Wasser kontrollieren zu müssen. Während einer der beiden Täter die 77-Jährige in die Küche und anschließend in das Badezimmer begleitete, durchsuchte der Andere das Schlafzimmer und entwendete Schmuck.

Die Männer können beschrieben werden:

1) etwa 28 bis 32 Jahre alt, ca. 1,70m bis 1,80m groß, stämmige Figur, kurze dunkle Haare, trug eine dunkle Jacke und eine dunkle Hose. 2) ebenfalls etwa 28 bis 32 Jahre alt, etwa 1,70m bis 1,80m groß, stämmige Figur, zottelige dunkle Haare, trug eine dunkle Jacke mit weißer Aufschrift und eine dunkle Hose.

Die Polizei Recklinghausen bittet in diesem Zusammenhang, grundsätzlich keinen Unbekannten ohne Termin oder schriftliche Ankündigung den Zutritt zu gewähren. Bitte melden Sie verdächtige Wahrnehmungen an die zuständige Polizeidienststelle oder wählen Sie die 110. Wenn Sie Angaben zu Tatverdächtigen machen können oder in diesem Zusammenhang etwas Auffälliges beobachtet haben, nimmt die Polizei Hinweise unter der Telefonnummer 0800 2361 111 entgegen.

Weitere Infos zum Thema Betrug finden Sie auch hier: https://recklinghausen.polizei.nrw/artikel/falsche-polizeibeamte-und-andere-betrueger

