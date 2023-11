Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Fremde Jugendliche besprühen Schülerinnen

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht nach drei Jugendlichen, die am Donnerstagvormittag an der Gesamtschule an der Bahnhofstraße drei 14-jährige Mädchen aus Castrop mit einer reizenden Substanz angesprüht haben. Der Vorfall passierte zwischen 9.45 Uhr und 10 Uhr. Die Teenagerinnen kamen nach eigenen Angaben gerade von der Toilette als sie plötzlich angesprüht wurden. Vorher soll einer der Jugendlichen auf den Boden gesprüht, dann aber in Richtung der Schülerinnen gesprüht haben. Die drei Mädchen wurden dabei leicht verletzt. Die drei Jugendlichen sind weggerannt - sie sind nach ersten Erkenntnissen keine Schüler dieser Schule. Deshalb wurde auch eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch geschrieben. Die jugendlichen Täter wurden wie folgt beschrieben: etwa 16 bis 18 Jahre alt, alle trugen schwarze Hosen, einer trug einen weißen Pullover mit Kapuze, der andere einen schwarzen Pullover mit Kapuze und der Dritte einen schwarzen Pullover (ohne Kapuze). Wer Angaben zu dem Vorfall selbst machen oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben kann, der wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

