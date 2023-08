POL-WHV: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Jever

Wilhelmshaven (ots) - Verkehrsunfallflucht Zwischen Sande und Zetel - Am Samstagabend befährt ein 27-Jähriger Mann aus Zetel mit seinem Pkw Fiat Panda die Landesstraße 815 in Richtung Zetel. An bislang unklarer Örtlichkeit der L815 schert dieser nach links aus, um einen SUV Opel und davor fahrendes landwirtschaftliches Fahrzeug zu überholen. In Höhe des Opel ...

mehr