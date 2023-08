POL-WHV: Presse PK Varel Betrachtungszeitraum 04.-06.08.2023

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Verkehrsunfallflucht

Zwischen Sande und Zetel - Am Samstagabend befährt ein 27-Jähriger Mann aus Zetel mit seinem Pkw Fiat Panda die Landesstraße 815 in Richtung Zetel. An bislang unklarer Örtlichkeit der L815 schert dieser nach links aus, um einen SUV Opel und davor fahrendes landwirtschaftliches Fahrzeug zu überholen. In Höhe des Opel schert auch dieser Pkw nach links aus, um zu überholen. Der Pkw Fiat weicht nach links in den Nebenraum der Fahrbahn aus um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden. Hierbei berührt dieser eine Verkehrseinrichtung und wird beschädigt. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten ihre sachdienlichen Beobachtungen der Polizei in Varel unter der Telefonnummer 04451-9230 mitzuteilen.

Räuberischer Diebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss Nordenham - Varel In Nordenham hat am Samstag ein 28jähriger Mann aus Lohne von seiner 70jährigen Großmutter u.a. den Pkw entwendet. Die Großmutter hat versucht das Wegfahren zu verhindern und ist dabei vom Pkw mitgeschleift und leicht verletzt worden. Der Mann ist in Richtung Varel geflüchtet und konnte von der Vareler Polizei gestoppt werden. Der Mann ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Da er augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Anschließend erfolgte seine Einweisung in eine psychiatrische Klinik.

