POL-WHV: Pressebericht PK Jever vom 04.08.2023 bis 06.08.2023

Verkehrsunfall:

05.08.2023, 08.45 Uhr, Jever, Bundesstraße 210 Ein 19-jähriger Mann befährt mit seinem Pkw die Bundesstraße 210 von Jever in Richtung Wittmund. Im dortigen Baustellenbereich gerät er infolge Unachtsamkeit nach rechts gegen eine dort aufgestellte Leitbake und überfährt diese. Am Pkw und der Leitbake entsteht Sachschaden. Der Pkw ist aufgrund eines Reifenplatzers nicht mehr fahrbereit.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort / Gefährdung des Straßenverkehrs: Am Freitag Abend, gegen 22.00 Uhr, befährt ein 29-jähriger Mann mit seinem Pkw in Jever die Straße Kostverloren in Richtung Schlachte. Dort angekommen touchiert er beim Vorbeifahren einen verkehrsbedingt stehenden Pkw und beschädigt diesen. Ungeachtet dessen setzt der Mann seine Fahrt in Richtung Wangerländische Straße fort. Der Geschädigte fährt dem Verursacher sofort nach und kann diesen schließlich in der Wangerländischen Straße anhalten. Hinzugerufene Polizeibeamte stellen in der Atemluft des Unfallverursachers Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Test am Alcomaten ergibt bei ihm eine Atemalkoholkonzentration von 2,28 Promille! Dem Mann wird die Weiterfahrt untersagt. Zudem wird bei ihm eine Blutprobenentnahme durchgeführt, sein Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Schwerer Diebstahl aus Kraftfahrzeug:

Im Zeitraum vom 03.08.2023, 16.00 Uhr, bis 04.08.2023, 18.00 Uhr, öffnen unbekannte Täter in der Hohnholzstraße in Jever einen ordnungsgemäß verschlossenen Pkw der Marke Mercedes und entwenden aus diesem eine Jacke.

Diebstahl / Hausfriedensbruch:

In der Nacht von Freitag auf Samstag begeben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück im Moorweg in Jever und schneiden dort ein großes Stück (ca. 15m x 9m) von einer schweren Schutzplane (Gewebe-Abdeckplane) ab, die einen Stapel von Heurundballen bedeckte. Anschließend verlassen die Täter mit ihrem Diebesgut das Grundstück über den nahegelegenen Spielplatz. In den beiden genannten Diebstahlsfällen erbittet die Polizei in Jever sachdienliche Hinweise unter 04461 - 74490.

Diebstahl eines Mähroboters:

Am Nachmittag des 05.08.2023, nutzen unbekannte Täter im Diekenweg in Schortens die kurze Abwesenheit einer Anwohnerin aus, um deren Mähroboter aus dem Garten zu entwenden. Bei dem Diebesgut handelt es sich um einen Mähroboter der Marke Yard Force, Typ LUV 1000Ri. Hinweise bitte an die Polizei in Schortens unter 04461-984930.

Beleidigung:

Am 06.08.23, gegen 02.15 Uhr, meldet sich ein 19-jähriger Mann telefonisch auf der Wache der Polizei Jever. Dabei teilt dieser mit, dass das Mobiltelefon seines Freundes verloren gegangen sei. Zugleich fordert er die Beamten im forschen Befehlston auf, sich unverzüglich auf die Suche nach dem Gerät zu machen. In den folgenden Minuten ruft der Mann mehrere Male erneut bei der Polizei in Jever an und redet sich dabei zunehmend in Rage. Gegen etwa 02.30 Uhr erscheint er dort schließlich persönlich und schreit lautstark vor der Dienststelle herum. Hierbei werden die diensthabenden Beamten von dem aggressiven Mann auf Übelste verbal beleidigt. Da der augenscheinlich stark alkoholisierte Mann nicht beruhigt werden kann und auch einem ausgesprochenen Platzverweis nicht nachkommt, wird er nach vorheriger Ankündigung in Gewahrsam genommen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Diebstahl aus Pkw:

Unbekannter Täter begibt sich in der Nacht auf Sonntag in der Bahnhofstraße in Sande auf das Grundstück des Geschädigten, öffnet dort dessen unverschlossenen Pkw und entwendet daraus eine schwarze Ledergeldbörse.

