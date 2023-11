Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland - Unfall durch Glätte

Am Freitagabend, 24.11.2023 gegen 19:00 Uhr, geriet eine 37-jährige VW-Fahrerin aufgrund von Glätte auf der Sedelsberger Straße im Saterland ins Schleudern. Das Fahrzeug rutschte anschließend in den Straßengraben. Die Fahrzeugführerin aus dem Saterland wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 2.000 Euro.

Saterland - Ampelanlage durch Unfall beschädigt

Am Samstagmorgen, 25.11.2023 gegen 1:40 Uhr, verlor eine 25-jährige Friesoytherin auf der glatten Küstenkanal-Brücke an der Friesoyther Straße die Kontrolle über ihren Mercedes und kollidierte mit einer Lichtzeichenanlage an der Kreuzung zur Bundesstraße 401. Es entstand ein Sachschaden von circa 29.000 Euro. Die Ampelanlage wurde außer Betrieb genommen. Bis zur Behebung des Schadens gilt vor Ort die Ersatzbeschilderung.

